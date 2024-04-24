Россия внесёт свой проект резолюции СБ ООН о неразмещении вооружения в космосе

Он учтет наработки, одобренные большинством стран В ближайшее время Россия собирается внести собственный проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе, он учтет результаты обсуждения американо-японского документа, а также наработки по данной тематике, которые были одобрены подавляющим большинством государств - членов ООН.
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