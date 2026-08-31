Проходит ли индийский бензин по российским стандартам: ответ эксперта

Пора поставить точку в этом вопросе. фото: Skorzewiak/Legion MediaСогласно индийским СМИ, за август 2026 года объем морского импорта бензина в Россию составил около 125 тысяч баррелей в сутки (почти 20 миллионов литров).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Чуть не остановил...
- НЛ Чуть не остановил...
- Линде Хэмилтон — ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым