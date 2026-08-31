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Проходит ли индийский бензин по российским стандартам: ответ эксперта

Проходит ли индийский бензин по российским стандартам: ответ эксперта

Пора поставить точку в этом вопросе. фото: Skorzewiak/Legion MediaСогласно индийским СМИ, за август 2026 года объем морского импорта бензина в Россию составил около 125 тысяч баррелей в сутки (почти 20 миллионов литров).

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