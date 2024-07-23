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Топ-менеджеров челябинского «Полета» оставили под стражей

Топ-менеджеров челябинского «Полета» оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил без изменений решение о продлении срока содержания под стражей для Андрея Белимова и Александра Нестерова, которые ранее занимали руководящие должности в АО «Челябинский радиозавод Полет».

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