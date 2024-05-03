WSJ: США вывозят самолеты в Катар из-за запрета ОАЭ на удары по Йемену и Ираку

Соединенные Штаты перебрасывают истребители и беспилотники в Катар после того, как ОАЭ отозвали разрешение для американских летательных аппаратов наносить удары с территории страны по целям в Йемене и Ираке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии