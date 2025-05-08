Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала резонансное заявление по поводу проходящих в Грузии совместных командно-штабных учений с участием 17 стран, в том числе и Азербайджана.
Иллюзий быть не должно: Москва предупредила Баку по поводу НАТО
Комментарии
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Лариса Галахова
Ну да, ну да. Где вы видели что страны Южного закавказья жили на заработанном своим трудом? Они полностью сидят на дотации России и продолжают гадить нам на голову
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17 час.
Иван Иваныч
Лучший способ- оторвать их от халявы, и все дела! Нах их с территории РФ! Реально оборзели, рамсы путают!
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17 час.
Ирина Трифонова
Сколько миллионов потенциальных террористов из этих стран, поддерживающих НАТО, ошивается в России в то время как Россия ведет войну с НАТО. Это не толерантность с нашей стороны, а полный идиотизм. Только визовый режим и депортация всех нелегалов
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16 час.
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