Иллюзий быть не должно: Москва предупредила Баку по поводу НАТО

Лариса Галахова Ну да, ну да. Где вы видели что страны Южного закавказья жили на заработанном своим трудом? Они полностью сидят на дотации России и продолжают гадить нам на голову

Иван Иваныч Лучший способ- оторвать их от халявы, и все дела! Нах их с территории РФ! Реально оборзели, рамсы путают!