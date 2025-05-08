МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    В какой психушке откопали это существо по кличке "фройдинг"? А оно немцев спрашивало, - готовы ли они воевать с Росси...«Мы вернули себе ...
  • Константин Самарин
    Так чьими-же трупами завалены окопы? Наемников, или ВСУшников?Перемирие нарушен...
  • Nik
    Иностранные наёмники, не должны браться в плен!!! Все остальные особенно те, кого поймали, принудили и загнали на пер...Перемирие сорвано...

Иллюзий быть не должно: Москва предупредила Баку по поводу НАТО

Иллюзий быть не должно: Москва предупредила Баку по поводу НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала резонансное заявление по поводу проходящих в Грузии совместных командно-штабных учений с участием 17 стран, в том числе и Азербайджана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Галахова
Ну да, ну да. Где вы видели что страны Южного закавказья жили на заработанном своим трудом? Они полностью сидят на дотации России и продолжают гадить нам на голову
Ответить
17 час.
Иван Иваныч
Лучший способ- оторвать их от халявы, и все дела! Нах их с территории РФ! Реально оборзели, рамсы путают!
Ответить
17 час.
Ирина Трифонова
Сколько миллионов потенциальных террористов из этих стран, поддерживающих НАТО, ошивается в России в то время как Россия ведет войну с НАТО. Это не толерантность с нашей стороны, а полный идиотизм. Только визовый режим и депортация всех нелегалов
Ответить
16 час.
наверх