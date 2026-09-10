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Контрафронт

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Китай: 20 человек погибли и пятеро пропали без вести после того, как грузовая смена загорелась в...

Китай: 20 человек погибли и пятеро пропали без вести после того, как грузовая смена загорелась в порту Циндао, провинция Шаньдун, в утренние часы.

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