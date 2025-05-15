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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Возможному "политеховскому" маньяку Манишину продлили срок заключения в СИЗО

Возможному "политеховскому" маньяку Манишину продлили срок заключения в СИЗО

С учетом нового продления Манишин проведет в следственном изоляторе год и три месяца Калманский районный суд 14 мая 2025 года продлил срок заключения в СИЗО Виталию Манишину, которого подозревают в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка.

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