Беспрецедентное контрнаступление - армия КНДР начала штурм Суджи: Сметают всё на своём пути. 80 тысяч солдат найдены на ЛБС. Что происходит?

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Царьград

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Комментарии
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ДК
Долорис Камалов
Подоляка, ты после коксовой дорожки это начирикал?
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17 час.
ВК
Виктор Кузеняткин
Что курил писака???
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15 час.
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