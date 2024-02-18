Тимощук о Кубке Азии: «Ожидали, что уровень футбола не европейский, не максимально приближенный к лучшим командам мира, но хорошие футболисты есть»

– Какие впечатления от посещения финала Кубка Азии в Дохе между Катаром и Иорданией? Как вам уровень футбола? – Мы ожидали, что уровень футбола, скажем так, не европейский, не максимально приближенный к лучшим командам мира.
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