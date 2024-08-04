XII Московская конференция по безопасности пройдёт на форуме «Армия»

фото: mil.ru--> Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил коллег из других стран, экспертов и политиков обсудить военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование справедливой архитектуры глобальной безопасности на XII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2024).