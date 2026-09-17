Ученые объяснили потерю фазовой когерентности электронов в нитридах титана

Физики из НИТУ МИСиС совместно с исследователями из МГУ, НИУ ВШЭ, НИУ МФТИ и «Сколтеха» выяснили причины потери фазовой когерентности электронов в тонких пленках нитрида титана, используемых в квантовых процессорах.
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