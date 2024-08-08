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Китай запустил программу «атомного туризма» по своим АЭС для всех желающих

Китай запустил программу «атомного туризма» по своим АЭС для всех желающих

Китай позволяет обычным людям заглянуть за кулисы своей программы атомной энергетики, надеясь, что «атомный туризм» поможет укрепить поддержку сектора, имеющего ключевое значение для амбиций страны в области чистой энергии, пишет Bloomberg.

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