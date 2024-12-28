Кино учит, кино лечит, кино воскрешает.

Поздравляю всех с Международным днем кино. Именно в этот день, 28 декабря в 1895 года в подвале парижского кафе на бульваре Капуцинок состоялся первый киносеанс: братья Люмьер показали зрителям десять фильмов, каждый из которых не превышал и минуты…Следующий год – юбилейный.