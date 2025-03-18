На постройку атомоходов «Ленинград» и «Сталинград» потребует дофинансирование

Балтийский завод, являющийся частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), планирует получить дополнительное финансирование от заказчика («Атомфлот») по атомоходам «Ленинград» и «Сталинград» проекта 22220 с учетом пересмотра цен по контрактам.
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