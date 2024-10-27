«Это подлость!»: ВСУ взвыли из-за новой тактики России

Правильно Светлана!!! Нужно добивать укронацистских шестерок недобитков, жидополяков и прочую нечисть вместе с ихними кукловодами англожидами!!!

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Надо добивать без всяких рассуждений и сожаления главных врагов человечества - фашистов-англожидов и всех ихних саттелитов и шестерок!!!