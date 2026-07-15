Патрушев заявил о способности ВМФ обеспечить безопасность России

В этом году Военно-Морской Флот России отмечает 330-летие. Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, заявил, что ВМФ способен обеспечить безопасность страны в любых условиях, сохраняя морские традиции и защищая национальные интересы.
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