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  • Михаил Молчев
    Меня Вы не спрашивали, но все же осмелюсь ответить- да и не раз и не два. Это просто работа, ничего личного. И сейчас...Кадыров поручил к...
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    вот ты и помни про гандоны, ибо ты и есть этот ьсамый гандон))))Кадыров поручил к...
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Зеленский: Украина рискует остаться без поддержки США в случае победы Трампа

Зеленский: Украина рискует остаться без поддержки США в случае победы Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии признал, что Киев рискует остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае победы республиканца Дональда Трампа на ноябрьских выборах американского президента.

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