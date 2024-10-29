Зеленский: Украина рискует остаться без поддержки США в случае победы Трампа

Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Исландии признал, что Киев рискует остаться без поддержки со стороны Соединенных Штатов в случае победы республиканца Дональда Трампа на ноябрьских выборах американского президента.
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