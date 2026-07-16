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Царьград

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Царьград: Гусман получал награды России, но работал на другую страну

Царьград: Гусман получал награды России, но работал на другую страну

Ильхам Алиев подтвердил, что экс-заместитель гендиректора ТАСС Гусман работал на Азербайджан.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме публично подтвердил, что бывший первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман почти 40 лет действовал в интересах Азербайджана.

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