Царьград: Гусман получал награды России, но работал на другую страну

Ильхам Алиев подтвердил, что экс-заместитель гендиректора ТАСС Гусман работал на Азербайджан.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме публично подтвердил, что бывший первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман почти 40 лет действовал в интересах Азербайджана.