Царьград: Гусман получал награды России, но работал на другую страну

Ильхам Алиев подтвердил, что экс-заместитель гендиректора ТАСС Гусман работал на Азербайджан.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме публично подтвердил, что бывший первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман почти 40 лет действовал в интересах Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии