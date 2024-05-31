Спрятался в ковре: как предатель Власов пытался скрыться от НКВД

Пути истории неисповедимы. В 1941 году портрет советского генерала Андрея Андреевича Власова, героя битвы под Москвой и одного из фаворитов Сталина, появился на первой полосе газеты «Известия» среди других отличившихся военачальников.
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