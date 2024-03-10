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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Тему экстремистских проявлений в подростковой среде обсудили в Брожской школе.

В учреждениях образования Бобруйского района с 12 по 16 февраля проводится областная инфоакция ´Делай правильный выбор´ с учащимися 9-11-х классов, инициированная комиссией по делам несовершеннолетних Бобруйского райисполкома.

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