В МГППУ узнали, как уровень правосознания связан со страхом остаться без смартфона

Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование, чтобы выяснить, есть ли связь между пониманием законов и правил у подростков и их страхом остаться без мобильного телефона в зависимости от того, как они воспринимают отношение своих родителей.
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