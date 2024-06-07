В МГППУ узнали, как уровень правосознания связан со страхом остаться без смартфона

Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование, чтобы выяснить, есть ли связь между пониманием законов и правил у подростков и их страхом остаться без мобильного телефона в зависимости от того, как они воспринимают отношение своих родителей.