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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белоус о желании «Спартака» переиграть матч за Суперкубок: «В роли клоунов выступают, абсолютно безграмотная линия. Каждая кляуза отбрасывает команду в имиджевом плане на 10 шагов назад»

Юрий Белоус не ожидал, что «Спартак» запросит переигровку матча против « Зенита » за OLIMPBET Суперкубок России из-за отмены жеребьевки перед серией пенальти.

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