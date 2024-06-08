Астронавт Уильям Андерс, пилот «Аполлона-8», погиб в авиакатастрофе

Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле «Аполлон-8» и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолётом.
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