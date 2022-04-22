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Великобритания обучает использованию бронетехники десятки украинских солдат

Десятки украинских солдат проходят военную подготовку в Великобритании и учатся пользоваться британскими бронетранспортерами, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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