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День защиты детей

День защиты детей

В первый день лета отмечается международный праздник - День защиты детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви, постоянной заботе и защите.

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