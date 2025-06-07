В первый день лета отмечается международный праздник - День защиты детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви, постоянной заботе и защите.
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