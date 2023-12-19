Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    дизлайкеры , а в чем неправда то ???Негодяя Акунина п...
  • Татьяна Царева
    о сударь а вы все злобствуете. бедолажка. вот только и осталось сидеть и из за угла плеватьБатыр-перемога 80...
  • Александр Фомин
    Наши чиновники и большие буржуи грабят РФ похлеще пиндосов«Российская респу...

Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко

Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко

Политнавигатор Бандеровцы должны каждый раз подчёркивать, что будут воевать до тех пор, пока жив хотя бы один русский «путинист».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Востриков
Не срослось, не выгорело в своё время у Ющенко ни с НАТО, ни с ЕС, как и у прочих. Сейчас Ющенко больше всего похож на пациента психушки, сбежавшего от санитаров и оказавшегося в людном месте — все вокруг него психи, а вот он то самый нормальный )).
Ответить
6 час.
Sergiy Che
&quot;....Вы можете представить образ простого россиянина: ему свободы и демократии не нужно, это не его проблема. И когда мы спрашиваем, а за кого будут голосовать после Путина – за Путина. Потому что он построил общество, которое ещё, по крайней мере, несколько лет, будет воспринимать путинскую политику как лучшее из того, что они знают», – подытожил Ющенко....&quot; ©  Эт кто там про &quot;дерьмократию&quot; прыщавую пасть без стыда разинул?? Ющенко, который в нарушение Конституции своей же страны по третьему туру прошёл в условиях устроенной Соросом &quot;помаранчовой ряволюции&quot;?!! Не - россиянам такого точно не нать и даром и за деньги!))
Ответить
5 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Бог уже тебя наказал тупой и корявый Ющенко.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх