Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко

Не срослось, не выгорело в своё время у Ющенко ни с НАТО, ни с ЕС, как и у прочих. Сейчас Ющенко больше всего похож на пациента психушки, сбежавшего от санитаров и оказавшегося в людном месте — все вокруг него психи, а вот он то самый нормальный )).

Sergiy Che

"....Вы можете представить образ простого россиянина: ему свободы и демократии не нужно, это не его проблема. И когда мы спрашиваем, а за кого будут голосовать после Путина – за Путина. Потому что он построил общество, которое ещё, по крайней мере, несколько лет, будет воспринимать путинскую политику как лучшее из того, что они знают», – подытожил Ющенко...." © Эт кто там про "дерьмократию" прыщавую пасть без стыда разинул?? Ющенко, который в нарушение Конституции своей же страны по третьему туру прошёл в условиях устроенной Соросом "помаранчовой ряволюции"?!! Не - россиянам такого точно не нать и даром и за деньги!))