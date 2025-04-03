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Царьград

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Губернатор Кобзев: при крушении Ту-22М3 гражданское население не пострадало

Губернатор Кобзев: при крушении Ту-22М3 гражданское население не пострадало

Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение недалеко от села в Иркутской области.В Иркутской области 2 апреля потерпел крушение самолет Ту-22М3.

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