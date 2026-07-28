«Уже через несколько месяцев?»: поляки о новых сроках столкновения РФ и НАТО Польские читатели новостного портала Wiadomosci - Gazeta.
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«Уже через несколько месяцев?»: поляки о новых сроках столкновения РФ и НАТО Польские читатели новостного портала Wiadomosci - Gazeta.
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