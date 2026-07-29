Делегация «Аэропортов Регионов» впервые провела сессию в Нижнем Новгороде

Руководители пресс-служб и коммуникационных подразделений аэропортов, входящих в управляющую компанию «Аэропорты Регионов», впервые собрались в Нижнем Новгороде для проведения ежегодной корпоративной сессии.
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