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Нижегородская правда

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Делегация «Аэропортов Регионов» впервые провела сессию в Нижнем Новгороде

Делегация «Аэропортов Регионов» впервые провела сессию в Нижнем Новгороде

Руководители пресс-служб и коммуникационных подразделений аэропортов, входящих в управляющую компанию «Аэропорты Регионов», впервые собрались в Нижнем Новгороде для проведения ежегодной корпоративной сессии.

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