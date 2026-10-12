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Царьград

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Сама природа помогает России расширяться: Остров Кунашир за 50 лет почти на 400 метров продвинулся в сторону Японии

Сама природа помогает России расширяться: Остров Кунашир за 50 лет почти на 400 метров продвинулся в сторону Японии

Курилы приближаются к Японии. Русский остров Кунашир за 50 лет продвинулся почти на 400 метров к японскому острову Хоккайдо.

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