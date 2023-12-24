«Новые люди» объединились с «Партией роста»

Российские политические партии «Новые люди» и «Партия роста» объявили об объединении. Подписи под соответствующим соглашением в воскресенье поставили их лидеры — Алексей Нечаев и Борис Титов, сообщает ТАСС.
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