Под Смоленском выбрали главу Шумячского района

«Имеет опыт работы в органах местного самоуправления Смоленской области, пользуется большим уважением коллег и жителей» Сегодня на своём внеочередном заседании Шумячский районный Совет депутатов шестого созыва избрал главу этого муниципального образования Смоленской области.
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