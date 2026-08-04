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Трейлер режима с открытым миром в EA Sports FC 27. В нем будут районы Франции, Аргентины и Англии

EA Sports опубликовали 5-минутный трейлер режима Grounds с открытым миром в EA Sports FC 27 . Grounds представляет из себя отдельной открытый хаб, где до 100 игроков смогут встречаться, играть и развивать свои клубы.

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