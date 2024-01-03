Спасение Панамского канала займет годы и миллиарды долларов, если это вообще возможно

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Это даже очень хорошо , значит его можно закрывать и под эту марку избавляться от гегемонии США , Самой Панаме достаётся всего лишь 1%от доходов по его использованию . А раз так то можно разрывать договор между США и Панамой , в связи с тем , что Америка не занималась и заниматься не будет его очисткой и углублением . И Панама полуполный контроль над ним . И тут вступают в игру Китай и РФ, и это в то время , когда готов проект по новому каналу в Венесуэле