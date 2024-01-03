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Несекретные материалы

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Спасение Панамского канала займет годы и миллиарды долларов, если это вообще возможно

Спасение Панамского канала займет годы и миллиарды долларов, если это вообще возможно

В критических задержках судоходства на Панамском канале виновато сочетание изменения климата и устаревшей инфраструктуры.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это даже очень хорошо , значит его можно закрывать и под эту марку избавляться от гегемонии США , Самой Панаме достаётся всего лишь 1%от доходов по его использованию . А раз так то можно разрывать договор между США и Панамой , в связи с тем , что Америка не занималась и заниматься не будет его очисткой и углублением  . И Панама полуполный контроль над ним . И тут вступают в игру Китай и РФ, и это в то время , когда готов проект по новому каналу в Венесуэле
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