Удар по Южной Корее: КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону соседа Евгения КомароваСогласно сообщениям местного агентства Yonhap, Северная Корея выпустила в сторону Южной порядка 200 артиллерийских снарядов.
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