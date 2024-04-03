MacRumors: Apple скоро покажет наушники Beats Solo 4 с улучшенным звуком и USB-C

Apple планирует выпустить новую версию наушников Beats Solo 4. Намеки на обновление, как пишет издание MacRumors, были замечены как в обновлениях iOS, так и в документах Федеральной комиссии по связи США (FCC).
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