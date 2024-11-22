АРМИ не знали, что приходится делать BTS перед выступлениями каждый раз: ТОП-4 сложных действий для подготовки

Тренировка выносливости АРМИ в целом представляют, что парни из BTS очень тщательно готовятся к своим выступлениям, но что включает этот процесс подготовки? Расскажем более подробно! Одна из самых тяжелых задач для вокалистов – это контроль дыхания во время пения.