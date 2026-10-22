Центровой Энтони Дэвис триумфально вернулся на паркет после долгого отсутствия, набрав 34 очка и 12 подборов в своем первом официальном матче за «Вашингтон» и приведя команду к победе над «Милуоки» со счетом 128:116.
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