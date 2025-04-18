Как сделать цифровую трансформацию реальностью, а не лозунгом

Сегодня разговоры о цифровизации уже не звучат как что-то инновационное. Это не амбициозная цель на далекое будущее — это реальный и необходимый шаг, от которого напрямую зависит устойчивость и конкурентоспособность отечественной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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