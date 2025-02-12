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ЕСЛИ БЫ, или Мысли после операции "нах Фогель"

Минутка  "Если  бы да  кабы", или  памятка  от  добрых  русских  людей  всем  любителям   делать  жесты   доброй  воли (это я  об  операции  нах  нагель нах Фогель),   всё  замораживать  и  творить  договорняки  - ну а  что,   блогосфера  ведь  отслеживается.

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