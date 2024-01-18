Транспортные полицейские задержали гражданина, ранивший ножом жителя Подмосковья

В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся.