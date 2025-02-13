ИТМО: создан сервис для диабетиков, помогающий найти инсулин в экстренной ситуации

ИТМО совместно с Фондом борьбы с диабетом запустили чат-бот на основе ИИ "Диаботик", который отвечает на вопросы о диабете и позволяет запросить экстренную помощь у других пользователей, если, например, внезапно закончился инсулин.
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