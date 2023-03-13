Нью Информ

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Школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке в подмосковных Мытищах

Школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке в подмосковных Мытищах

Подросток выстрелил в глаз 13-летней девочке в подмосковных Мытищах. В результате пострадавшей потребовалась помощь медиков, передает газета «Известия».

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