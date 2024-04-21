В «Спартаке» рассказали о причинах увольнения Абаскаля

В «Спартаке» рассказали, что заставило клуб прекратить сотрудничество с Гильермо Абаскалем. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему в клубе все же решили прекратить сотрудничество с Гильермо Абаскалем и уволить того с поста главного тренера.
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