В «Спартаке» рассказали о причинах увольнения Абаскаля

В «Спартаке» рассказали, что заставило клуб прекратить сотрудничество с Гильермо Абаскалем. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему в клубе все же решили прекратить сотрудничество с Гильермо Абаскалем и уволить того с поста главного тренера.