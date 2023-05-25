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Неожиданный поворот: SHAMAN показал, с кем сыграл свадьбу во дворце

Неожиданный поворот: SHAMAN показал, с кем сыграл свадьбу во дворце

Певец выложил видео с оригинальной церемонии. Певец SHAMAN накануне заинтриговал публику шокирующим известием: объявил, что наконец-то женился и показал несколько кадров с торжественной церемонии, состоявшейся в настоящем дворце в Санкт-Петербурге.

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