Неожиданный поворот: SHAMAN показал, с кем сыграл свадьбу во дворце

Певец выложил видео с оригинальной церемонии. Певец SHAMAN накануне заинтриговал публику шокирующим известием: объявил, что наконец-то женился и показал несколько кадров с торжественной церемонии, состоявшейся в настоящем дворце в Санкт-Петербурге.