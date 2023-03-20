Леви рассматривает увольнение Конте из «Тоттенхэма» во время паузы на матчи сборных

Антонио Конте, вероятно, покинет «Тоттенхэм» в ближайшее время. По информации The Telegraph, председатель совета директоров лондонского клуба Дэниэл Леви не стал немедленно реагировать на критические высказывания тренера.
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