В Татарстане растет число предпринимателей малого и среднего бизнеса

В Республике Татарстан продолжает расти количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2024 года и первого квартала 2025-го в регионе зафиксировано устойчивое увеличение числа участников МСП.
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