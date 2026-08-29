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Царьград

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LFP оштрафовала «Пари Сен-Жермен» на €150 тыс. за перенос матча

LFP оштрафовала «Пари Сен-Жермен» на €150 тыс. за перенос матча

Парижский клуб ПСЖ оштрафован на €150 тыс. за перенос матча с «Ренном» из-за состояния поля. Игра прошла 23 августа в Ренне и завершилась 2:2.

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