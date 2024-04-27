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Победителями всероссийской олимпиады школьников по математике стали 19 ребят

Победителями всероссийской олимпиады школьников по математике стали 19 ребят

В Нижнем Новгороде назвали победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по математике. Заключительный этап состязания проходил на базе инновационного образовательного центра «Школа 800» и Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

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