Как Сталин сделал школу платной, и что из этого вышло

Большинство убеждены: в СССР образование всегда было бесплатным. Это один из главных козырей в спорах о советской системе.
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1956 Сталин ушёл уже третий год как (((
"В 1950 году Таджикам платили по 11.69 рублей за трудодень, туркменам 9.12 рублей, узбекам 6.2 рубля, грузинам 5.02 рублей, азербайджанцам 4.9 рублей, в это же время живущим впроголодь русским людям в центральной России платили 9-13 копеек, несмотря на очевидно более высокую производительность труда среди русских". А ОТКУДА следует более высокая производительность труда в центральной России? Той самой, что была РАЗОРЕНА ВОЙНОЙ? И на условиях КООПЕРАТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, где от богатства колхозов ,их обеспечения той же техникой, наконец, от земель и климата зависит урожайность и производительность в сельском хозяйстве? И,как следствие, весомость "трудодней". И когда, позвольте Вас спросить , эта часть России жила богато? При царе там голодовки шли каждые 7 лет... Крестьяне ходили "в кусочки" (нищенствовали) и голодный тиф косил целые губернии...